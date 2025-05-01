МИД заявил, что Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россия не допустит восстановления Украины в границах 1991 года, поскольку за этим стоит стремление к "истреблению всего русского", заявили в МИД РФ.

"Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

Отмечается, что "утром 1 мая ВСУ с помощью FPV-дронов в очередной раз атаковали российский гражданский объект - многолюдный рынок города Алешки Херсонской области. По предварительным данным погибли 7 мирных жителей, ранены - более 20 человек. После первых ударов, уже приведших к жертвам, враг предпринял второй налет БПЛА, в ходе которого безжалостно добивал выживших и атаковал прибывших спасателей".

"Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики", - говорится в заявлении МИД.

В нем говорится, что "все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону".

МИД РФ призвал "всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт".