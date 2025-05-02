Путин заявил, что никогда не сожалел, как сложилась его жизнь

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за годы своего президентства ни разу не пожалел о том, как сложилась его жизнь, и не задался вопросом - "зачем мне это".

"Нет. Никогда", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, были у него моменты, когда он думал, "за что мне это всё и для чего мне это нужно".

Кадры документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", который выйдет на канале "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье, журналист выложил в своем телеграм-канале.