Путин рассказал, что ему постоянно приходится бороться с желанием кому-нибудь "врезать"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассказал в фильме, приуроченном к 25-летию его пребывания на посту главы государства, что постоянно борется с желанием "врезать" кому-то.

"Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, как президенту удается всегда держать себя в руках и не возникает ли у него иногда желание, что называется, "врезать".

Фрагмент интервью, которое вошло в фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", журналист выложил в своем телеграм-канале. Фильм выйдет в воскресенье на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).