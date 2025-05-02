Володин назвал признание "АдГ" экстремистской признаком краха демократии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что классификация немецкой партии "Альтернатива для Германии" экстремистской свидетельствует о разрушении демократической политической системы в Европе.

"Крах демократии в Европе. Самую популярную партию ФРГ "Альтернатива для Германии" признали экстремистской", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, "политическая система, основанная демократических принципах: конкуренции и волеизъявлении граждан, а также правах и свободах, осталась в Европе в прошлом".

"Сегодня самых популярных политиков в Германии, Франции, Румынии, Молдавии отдают под суд, а партии - запрещают", - отметил председатель Госдумы.

"Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы во главе с непопулярными политиками и партиями", - считает Володин.

"Как только лидер партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен стала самым популярным политиком, обогнав по рейтингам действующего президента Макрона, её поразили в избирательных правах на 5 лет и привлекли к уголовной ответственности", - написал председатель Думы. Также и "в ноябре прошлого года в Румынии отменили результаты выборов, где победил представитель оппозиции Джорджеску", а к новым выборам его не допустили, напомнил Володин.

Кроме того, "популярную в Молдавии главу Гагаузской автономии Гуцул, которая не поддержала курс на евроинтеграцию, арестовали в преддверии переизбрания парламента", добавил спикер Думы.