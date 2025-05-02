"Альтернатива для Германии" намерена оспорить классификацию партии как экстремистской

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Руководители партии "Альтернатива для Германии" заявили в пятницу о готовности оспорить через суды решение классифицировать ее как экстремистскую.

"Альтернативу для Германии" публично дискредитируют и криминализируют, и все это - незадолго до начала работы нового правительства", - говорится в заявлении лидеров партии Тино Хрупаллы и Алис Вайдель, выдержки из которого приводят европейские СМИ.

В нем подчеркивается, что партия "продолжит защищать себя в судах против подобных клеветнических утверждений, ставящих под угрозу демократию".

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции Германии пришло к выводу, что "Альтернатива для Германии" придерживается экстремистской идеологии.

В МВД ФРГ подчеркнули, что это не обязательно означает, что партию запретят.