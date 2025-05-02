Власти Ингушетии намерены запретить торговлю на территории сгоревшего рынка

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Участники экстренного совещания высказались против торговли на центральном рынке в ингушской Сунже, где произошел пожар, сообщил в пятницу глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Участники совещания высказались о необходимости запрета торговой деятельности на данной территории", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава Ингушетии в субботу осмотрел территорию и пообщался с владельцами торговых точек, которые сгорели при пожаре. Он поручил начальнику главного правового управления администрации главы и правительства республики Лизе Оздоевой оказать им юридическую помощь в составлении исковых заявлений о взыскании причиненного ущерба с собственников помещений, которые сдавали непригодные для этого павильоны.

По его словам, власти устанавливают сумму причиненного ущерба. При этом Калиматов отметил, что из 220 торговых точек только 134 зарегистрированы в налоговом органе.

Глава Ингушетии обратил внимание, что функционирование торговой площадки шло с нарушением противопожарных, налоговых требований, законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих защиту прав потребителей.

По данным ГУ МЧС по региону, ЧП произошло в ночь на пятницу. Общая площадь горения составила 1,3 тыс. кв. м. В результате пожара пострадали четыре человека. Один из них находится в больнице, трое отказались от госпитализации.

На месте происшествия работали 72 специалиста от МЧС и 20 единиц техники. Сотни волонтеров помогали торговцам спасти товары от пожара.