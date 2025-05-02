Что произошло за день: пятница, 2 мая

Последствия майского снегопада в Центральной России, предотвращенный в Дагестане теракт, вновь отложенный выход GTA VI

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил, что никогда не сожалел, как сложилась его жизнь. По словам президента, он не задавался вопросом "зачем мне это".

- Более 26 тыс. человек остались без электричества из-за снега в Подмосковье. Мокрый снег и ветер привели к падению деревьев и обрыву проводов. Подачу электроэнергии во все дома Московской области планируют восстановить до 23:00. Кроме того, энергоснабжение было нарушено из-за непогоды во Владимирской и Ивановской областях. Между тем, ближайшей ночью в московском регионе ожидаются заморозки до -5.

- В Дагестане задержана женщина, готовившая теракт у здания правоохранительных органов. Она была завербована международной террористической организацией.

- Минобороны РФ сообщило о создании полосы безопасности в Сумской области Украины.

- Дональд Трамп предложил увеличить оборонный бюджет до $1,01 трлн в 2026 финансовом году. Также в рамках проекта бюджета на 2026 финансовый год он предлагает приостановить значительную часть взносов в ООН и другие международные организации.

- Партию "Альтернатива для Германии" классифицировали в ФРГ как экстремистскую. Лидеры партии обещают обратиться в суд, чтобы защитить ее от "подобных клеветнических утверждений, ставящих под угрозу демократию".

- Выход игры Grand Theft Auto VI перенесен на май 2026 года. Разработчики намерены "потратить больше времени на реализацию своего творческого видения".