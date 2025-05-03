Режим ЧС ввели в границах ряда улиц ростовского поселка после падения БПЛА

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Власти ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки БПЛА в границах нескольких улиц поселка Целина Ростовской области, сообщила глава администрации Целинского района области Оксана Косенко в своем телеграм-канале.

Она отметила, что создана комиссия для проведения подворовых обходов в пострадавших домах для определения размера ущерба.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что крыши двух домов в поселке Целина Ростовской области загорелись в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет.