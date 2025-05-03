Более 10 домов и два соцобъекта пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Специалисты администрации Целинского района Ростовской области признали пострадавшими в ночной атаке беспилотников ВСУ порядка 15 зданий, сообщила в субботу глава районной администрации Оксана Косенко.

"В настоящее время комиссия по ЧС завершила обследование домовладений на территории трех кварталов. (...) По результатам обследования частично повреждены оконные блоки и дверные проемы в 11 частных домовладениях, 2 коммерческих организациях и 2 муниципальных учреждениях", - написала она в своем телеграм-канале.

Косенко уточнила, что специалисты не только провели оценку ущерба, но и разъяснили порядок получения компенсаций пострадавшим.

Ранее врио главы региона Юрий Слюсарь сообщал, что крыши двух домов в поселке Целина Ростовской области загорелись в результате атаки БПЛА ночью 3 мая. Пострадавших нет. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в границах нескольких улиц поселка.