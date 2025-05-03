В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Крыши двух домов в поселке Целина Ростовской области загорелись в результате атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. К сожалению, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировано двое взрослых и два ребенка. Второй дом нежилой", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Предварительно, пострадавших нет, добавил глава региона.