БПЛА атаковал автобус в Белгородской области, пострадали три мирных жителя

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский БПЛА атаковал автобус в Борисовском районе, ранены три человека.

"В результате очередного удара дрона ВСУ пострадали три мирных жителя. В Борисовскую ЦРБ обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района", - написал Гладков в своем телеграм-канале вечером в воскресенье.

Глава региона добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.