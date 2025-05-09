Военные РФ анализируют ситуацию с нарушением перемирия ВСУ, атаковавших здание правительства Белгородской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские военные анализируют атаку ВСУ с помощью беспилотников на администрацию в Белгороде, это показывает, как Украина соблюдает перемирие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона", - сказал Песков на просьбу журналистов оценить ситуацию.

На вопрос, будет ли дан адекватный ответ в случае нарушения Киевом перемирия, представитель Кремля сказал, что "наши военные анализируют ситуацию".

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные ударили беспилотником самолётного типа по зданию правительства Белгородской области, есть пострадавшие.