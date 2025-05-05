Поиск

Песков отметил ограничения против немейнстримных политиков в Европе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В связи с тем, что в Германии признали экстремистской правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), в Кремле отметили, что европейская политика сейчас характеризуется рестриктивными мерами в отношении фигур и организаций, находящихся вне доминирующего политического мейнстрима.

"С одной стороны, это, конечно внутреннее дело Германии, мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться. Но еще раз повторяю: сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал признание экстремистской организацией АдГ, которая "традиционно выступает за хорошие отношения с Россией и за мир на Украине", и ответил на вопрос, считают ли в Кремле это продолжением европейской политики "по борьбе с неугодными".

Альтернатива для Германии Дмитрий Песков Германия АдГ Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Подмосковье восстановили электроснабжение более чем в 800 населенных пунктах

В Подмосковье восстановили электроснабжение более чем в 800 населенных пунктах

В Забайкалье потушили крупный лесной пожар, начавшийся 11 апреля

В Забайкалье потушили крупный лесной пожар, начавшийся 11 апреля

В Кремле встревожены обстановкой на индо-пакистанской границе

В Кремле встревожены обстановкой на индо-пакистанской границе

В Кремле заявили об отсутствии планов поездок Путина на Ближний Восток в середине мая

ФСБ сообщила о задержании 10 россиян, обеспечивавших работу "SIM-боксов"

ФСБ сообщила о задержании 10 россиян, обеспечивавших работу "SIM-боксов"

Минобороны РФ сообщило о 26 перехваченных и уничтоженных за ночь украинских БПЛА

Четыре летевших на Москву БПЛА сбито над Подольском

БПЛА атаковал автобус в Белгородской области, пострадали три мирных жителя

Российские авиакомпании не стали отменять рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

Российские авиакомпании не стали отменять рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

Что произошло за день: воскресенье, 4 мая

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2249 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне130 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6315 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });