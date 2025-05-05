Песков отметил ограничения против немейнстримных политиков в Европе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В связи с тем, что в Германии признали экстремистской правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), в Кремле отметили, что европейская политика сейчас характеризуется рестриктивными мерами в отношении фигур и организаций, находящихся вне доминирующего политического мейнстрима.

"С одной стороны, это, конечно внутреннее дело Германии, мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться. Но еще раз повторяю: сам по себе европейский политический ландшафт сейчас полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своим мировоззрением в доминирующий мейнстрим", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал признание экстремистской организацией АдГ, которая "традиционно выступает за хорошие отношения с Россией и за мир на Украине", и ответил на вопрос, считают ли в Кремле это продолжением европейской политики "по борьбе с неугодными".