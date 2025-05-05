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Мишустин считает важным для продовольственной безопасности РФ генетику и семеноводство

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Власти РФ многое делают для продовольственной безопасности России, но важно не забывать и о генетике, семеноводстве для ее обеспечения, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Мишустин во время рабочей поездки в Республику Северная Осетия - Алания побывал на предприятии "Казачий хутор", которое специализируется на выращивании яблок. Во время посещения производства он ознакомился с развитием плодово-ягодной отрасли региона.

"Многое сейчас делается для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, но нам нельзя забывать о генетике и семеноводстве. Без сомнения, самые популярные сорта яблок у нас - "Антоновка" и "Жигулевское", но нужно, чтобы большинство сортов, конечно, были российскими. Это очень кропотливый, непростой процесс. Мы этим занимаемся", - сказал Мишустин.

Он указал на то, что в РФ удалось сформировать соответствующий национальный проект по продовольственной безопасности, что стало возможно благодаря декомпозиции национальных целей развития.

"Я очень надеюсь, что мы по всем практически направлениям, включая и яблоки, и производство ягод, достигнем всех поставленных задач", - сказал премьер-министр.

Кроме того, Мишустин обратил внимание на то, что Россия практически достигает самообеспеченности по яблокам в 2028 году - это примерно 2,5 миллиона тонн.

"Очень здорово то, что все это выращивается в России", - отметил он.

Михаил Мишустин
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