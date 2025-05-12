Поиск

Мишустин анонсировал проведение совещаний по продовольственной безопасности

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство планирует летом провести ряд совещаний по продовольственной безопасности.

"Летом, думаю, нам будет необходимо провести несколько совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением регионов Дальнего Востока и Сибири. Посоветуемся - в каких", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он дал поручение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву обеспечить российских сельхозпроизводителей всем необходимым для увеличения урожая. "Надо активно взаимодействовать с отечественными сельхозпроизводителями, чтобы у них было все необходимое, и, наверное, больше рассказывать о таких результатах", - сказал поемьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что правительство и далее будет оказывать помощь аграриям для укрепления продовольственной безопасности России и обеспечения граждан качественными продуктами питания.

Михаил Мишустин правительство Дмитрий Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нарезку одномандатных округов для выборов в Госдуму предложено уточнять в два раза чаще

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Государство будет поддерживать кредитование образования только по приоритетным направлениям

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Глава Минтранса Бурятии задержан по делу о коррупции

Глава Минтранса Бурятии задержан по делу о коррупции

Что произошло за день: воскресенье, 11 мая

Путин и Эрдоган подробно обсудили инициативу о прямых переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Anadolu сообщило, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону украинское урегулирование

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6358 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });