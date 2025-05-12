Мишустин анонсировал проведение совещаний по продовольственной безопасности

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство планирует летом провести ряд совещаний по продовольственной безопасности.

"Летом, думаю, нам будет необходимо провести несколько совещаний по продовольственной безопасности, в том числе с посещением регионов Дальнего Востока и Сибири. Посоветуемся - в каких", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он дал поручение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву обеспечить российских сельхозпроизводителей всем необходимым для увеличения урожая. "Надо активно взаимодействовать с отечественными сельхозпроизводителями, чтобы у них было все необходимое, и, наверное, больше рассказывать о таких результатах", - сказал поемьер-министр.

Мишустин подчеркнул, что правительство и далее будет оказывать помощь аграриям для укрепления продовольственной безопасности России и обеспечения граждан качественными продуктами питания.