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Проект закона о новой схеме одномандатных избирательных округов внесен в Госдуму

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о новой схеме одномандатных избирательных округов для проведения парламентских выборов в России в 2026 году, предполагающую, в том числе их создание в новых регионах, внесен в Госдуму.

Соответствующий проект закона № 909740-8 размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Согласно новой схеме, в ДНР образуется три округа, в ЛНР - два округа, Запорожской и Херсонской областях - по одному округу. Таким образом, новые субъекты РФ получили в общей сложности семь округов.

Увеличение на один избирательный округ планируется в Москве (16), Московской области (12) и Краснодарском крае (девять).

В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшается на один у каждого региона. Таким образом, общее количество остаётся, как и должно быть по закону, и составляет 225 одномандатных округов.

По новой схеме в Санкт-Петербурге - восемь избирательных округов; в Республике Татарстан и Башкортостан - по шесть; в Самарской области - пять; в Саратовской - четыре; в Свердловской области - семь; в Челябинской области - пять.

Законопроект вносится во исполнение предписаний части 10 статьи 12 закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которым Центральная избирательная комиссия РФ разрабатывает схему одномандатных избирательных округов и не позднее чем за 80 дней до дня истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных округов, представляет в установленном порядке на рассмотрение Думы новую схему одномандатных избирательных округов и ее графическое изображение, говорится в пояснительной записке.

Выборы депутатов Госдумы запланированы на сентябрь 2026 года.

Госдума
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