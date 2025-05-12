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Дума рассмотрит законопроект о новой схеме одномандатных округов 14 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о новой схеме одномандатных избирательных округов на выборах в Госдуму в 2026 году, предполагающий в том числе их создание в новых регионах, рекомендован комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству к принятию в первом чтении 14 мая.

В РоссииПроект закона о новой схеме одномандатных избирательных округов внесен в ГосдумуЧитать подробнее

"Мы будем рекомендовать в первом чтении принимать данный законопроект 14 мая", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

В соответствии с законопроектом № 909740-8 в ДНР образуется три округа, в ЛНР - два округа, Запорожской и Херсонской областях - по одному округу. Таким образом, новые субъекты РФ получили в общей сложности семь округов.

Увеличение на один избирательный округ планируется в Москве (16), Московской области (12) и Краснодарском крае (девять).

В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшается на один у каждого региона, предусматривает проект закона. Таким образом, общее количество остается, как и должно быть по закону, и составляет 225 одномандатных округов.

По новой схеме в Санкт-Петербурге - восемь избирательных округов; в Республике Татарстан и Башкортостан - по шесть; в Самарской области - пять; Саратовской - четыре; Свердловской области - семь; в Челябинской области - пять.

Законопроект вносится во исполнение предписаний части 10 статьи 12 закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Госдумы", по которым Центризбирком разрабатывает схему одномандатных избирательных округов и не позднее чем за 80 дней до дня истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных округов, представляет в установленном порядке на рассмотрение Госдумы новую схему одномандатных избирательных округов и ее графическое изображение, говорится в пояснительной записке.

Выборы депутатов Госдумы запланированы на сентябрь 2026 года.

ДНР ЛНР Павел Крашенинников Центризбирком Госдума
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