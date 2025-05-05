Минобороны РФ сообщило о 26 перехваченных и уничтоженных за ночь украинских БПЛА

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на понедельник нейтрализовали 26 беспилотников ВСУ над Брянской, Калужской и Московской областями, сообщает Минобороны РФ.

"За период с 23.00 мск 4 мая до 02.30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Брянской области, пять БПЛА - над территорией Калужской области, четыре БПЛА - над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.