Секретарь Совбеза заявил, что у Запада есть программы для подготовки к прямому конфликту с РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Запад реализует программы, направленные на подготовку к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Параллельно подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России. Но не только. Под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией", - говорится в статье Шойгу, которая опубликована в "Российской газете" во вторник.

"Идея вступления Украины в НАТО хоть и отошла на второй план с приходом к власти в США Д. Трампа, но не отвергнута глобалистскими леволиберальными элитами Запада", - отметил Шойгу.

"Не скрывая экспансионистского характера своей политики, коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России. Для этого против нашей страны западными спецслужбами развернута широкомасштабная подрывная работа. Кроме того, вводятся беспрецедентные экономические санкции, рассчитанные на активизацию протестных настроений в обществе на фоне существенного ухудшения качества жизни россиян", - подчеркнул Шойгу.

При этом он заявил, что процессы формирования многополярного мира ускорились.

"Правота занятой российским руководством позиции нашла отражение в отходе Вашингтона от глобалистской леволиберальной идеологии во внешней политике", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"Однако в США отнюдь не отказываются от своих имперских амбиций и во главу угла ставят жесткое политико-экономическое давление вплоть до применения военной силы с целью подчинить другие страны американским национальным интересам", - подчеркнул Шойгу.