Шойгу отметил, что СССР провел больше наступательных операций в ВОВ, чем западные союзники

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Страны антигитлеровской коалиции, заявляющие о своем вкладе в победу над фашисткой Германией, провели значительно меньше наступательных операций, чем СССР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"За годы Великой Отечественной войны советские Вооруженные Силы осуществили более 50 стратегических, свыше 250 фронтовых и около 1000 армейских наступательных операций. Для сравнения: превозносящие сегодня свой вклад в Победу западные союзники смогли подготовить и провести всего 18 наступательных операций", - отметил Шойгу в статье, которая опубликована в "Российской газете" во вторник.

По словам Шойгу, Гитлер недооценил мобилизационный потенциал и экономические возможности СССР.

"После "легкой военной прогулки" по странам Западной и Центральной Европы Гитлер уверовал в свою скорую победу над Советским Союзом, но просчитался. Ни внезапность нападения, ни временное военно-техническое превосходство, ни варварская жестокость и геноцид мирного населения не помогли фашистам. Советский народ мужественно выстоял и победил", - подчеркнул Шойгу.

"Начало войны вскрыло просчеты, допущенные в процессе подготовки СССР к войне: в обеспечении войск вооружением и боевой техникой, в стратегическом планировании, в управлении войсками", - отметил Шойгу.

"Получивший в свое распоряжение экономические и людские ресурсы покоренной Европы и обретший боевой опыт на европейском театре военных действий вермахт захватил стратегическую инициативу и, несмотря на крупные поражения (в битве под Москвой, Сталинградской битве и т.д.), владел ею вплоть до 1943 г", - говорится в статье.

"Отражая первые наступательные операции вермахта, Красная армия с трудом сдерживала войска противника и вынуждена была отступать. В дальнейшем, с приобретением необходимого опыта ведения современной войны, созданием танковых армий, обеспечением в достаточной степени войск артиллерией и завоеванием превосходства в воздухе она получила возможность проводить масштабные наступательные операции", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"Верховное главнокомандование оттачивало мастерство организации обороны и контрнаступления. Появились новые виды и рода войск, отвечавшие времени. Советское военное искусство обогатилось качественно новыми формами и способами стратегических, тактических и оперативных действий. Главное место в его развитии заняло стратегическое наступление", - подчеркнул Шойгу.