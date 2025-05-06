К юбилею Победы в РФ одновременно зажглись 80 Вечных огней

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Одновременное зажжение 80 Вечных огней в рамках всероссийской акции "Храним огонь Победы" состоялось на мемориалах в городах, поселках и деревнях всех федеральных округов РФ.

Центральной площадкой торжественного события стал мемориальный комплекс "Журавли" в Петербурге, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

"Подключение к сетевому газу мемориалов памяти идет в рамках программы газификации регионов РФ. Сегодня, в ходе всероссийской акции, мы зажигаем Вечные огни на мемориальных комплексах по всей России, от Камчатки до Калининграда", - сказал в ходе церемонии генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, зампред правления "Газпрома" Сергей Хомяков. По видеосвязи в эфир вышли руководители регионов, в том числе Татарстана, Свердловской, Ростовской областей и других.

Акция "Храним огонь Победы" стартовала 21 февраля в селе Майма (Республика Алтай), и с того дня специалисты ПАО "Газпром" по всей стране газифицировали мемориалы памяти, а также проводили техническое обслуживание Вечных огней ко Дню Победы.

Всего в рамках акции к сетевому природному газу подключено более 130 мемориалов. В целом же в зоне ответственности "Газпрома" находится более 1,8 тыс. Вечных огней и Огней памяти.