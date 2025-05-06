Москалькова заявила, что украинские военнопленные обеспечены всем необходимым

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находящиеся в России украинские военнопленные обеспечены своевременной медицинской помощью.

"Пообщалась с украинскими пленными. Спросила про условия содержания. Практически все сообщили, что все было на высоком уровне, оказывалась своевременная медицинская помощь, были обеспечены питанием, предоставлялись прогулки, у каждого было спальное место с постельными принадлежностями", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны России заявило, что во вторник в результате переговорного процесса из украинского плена возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ.

Она отметила, что "для многих семей сегодняшний день стал праздником воссоединения".

Омбудсмен поблагодарила Минобороны и все госструктуры, участвовавшие в организации и осуществлении обмена.

Москалькова добавила, что сегодняшний обмен - "составная часть проводимой работы по вызволению из неволи наших людей".