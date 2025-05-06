Ограничена работа аэропортов Калуги, Тамбова, Ярославля и аэропорта "Жуковский"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Временно ограничена работа аэропортов Калуги ("Грабцево"), Тамбова ("Донское") и Ярославля ("Туношна"), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Предприятия перестали выпускать и принимать рейсы. Позднее Кореняко добавил, что ограничена и работа подмосковного аэропорта "Жуковский".

Ранее во второй половине дня ведомство ограничило работу аэропорта Нижнего Новгорода. "Стригино", "Грабцево" и "Туношна" до этого прерывали работу ранним утром.