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Путин проведет переговоры с лидерами Венесуэлы, Кубы, Монголии и Конго

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро и еще три международные встречи.

Мадуро прибудет в Москву с официальным визитом, в рамках которого также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Переговоры Путина и Мадуро пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что президенты обсудят дальнейшие шаги по расширению экономических связей, затронут вопросы культурно-гуманитарного характера, обменяются мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.

По итогам встречи президенты подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, который закрепит особый характер отношений двух стран.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что документ "нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного доверительного взаимодействия в ключевых сферах". "Это и продолжение интенсивного политического диалога, тесная координация в ООН и других международных площадках", - отметил он.

"Также договор охватывает и такие направления как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Закрепляется курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры. Охватываются практически все ключевые темы повестки дня двусторонних отношений", - добавил помощник российского президента.

Он подчеркнул, что "Венесуэла - стратегический партнер и союзник России".

Ушаков особо отметил, что между Москвой и Каракасом "осуществляется координация и на других многосторонних площадках, в частности в рамках ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа". "Россия приветствует интерес Венесуэлы к участию в работе БРИКС, настрой на укрепление связей с Евразийским экономическим союзом", - добавил представитель Кремля.

Кроме российско-венесуэльских переговоров в графике президента РФ есть еще несколько международных встреч с иностранными лидерами, которые прибудут в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Путин планирует встретиться с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. По словам Ушакова, кубинский лидер уже прибыл в Россию и в настоящее время находится в Санкт-Петербурге.

Затем Путин проведет встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, с которым обсудит основные направления дальнейшего развития отношений по самым различным направлениям и вопросам.

Кроме того, 7 мая Путин примет президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который уже приезжал в Россию в прошлом году. Президенты рассмотрят вопросы реализации достигнутых в ходе предыдущего визита договоренностей и наметят конкретные шаги по развитию углубленного сотрудничества.

Венесуэла БРИКС ОПЕК Юрий Ушаков Монголия
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