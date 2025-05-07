Продажи Lada в РФ в апреле просели на треть
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Совокупные продажи основных китайских игроков российского рынка новых легковых автомобилей в апреле 2025 года снизились в годовом выражении примерно на четверть, продажи Lada - просели почти на треть, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
Минпромторг РФ накануне сообщал, что российский легковой авторынок в апреле составил 101,401 тыс. шт. (-25,5% г/г и +28,1% м/м). За январь-апрель 2025 года новых легковых автомобилей в РФ было продано 346,388 тыс. (-25,5%). "Автостат" приводит схожую оценку: апрель - 102,101 тыс. шт. (-25,5% г/г и +26,7% м/м), 4 месяца 2025 года - 349,041 (-25,4%).
Из данных агентства следует, что на десять самых продаваемых марок, включая Lada, восемь китайских брендов и собираемые в РФ автомобили Solaris, в совокупности пришлось 76,8% рынка (78,416 тыс. шт.), в том числе доля Lada составила 27,9%, а общая девяти других брендов, включая восемь "китайцев" - 48,9%. В абсолютных цифрах в прошлом месяце легковых автомобилей Lada, по оценке "Автостата", было реализовано 28,486 тыс. шт. (-32,6% г/г и +13,2% м/м), а общие продажи других участников рынка из топ-10 составили 49,93 тыс. шт. (-21,7% г/г и +35,2%). Продажи марок именно китайского происхождения, без учета Solaris, в апреле снизились год к году на 24,1%.
Просадка продаж год к году в апреле текущего года была обеспечена в том числе высокой прошлогодней базой как у Lada, так и у китайских иномарок. Всплеск реализации последних в первые месяцы весны 2024 года был связан, в частности, со вступлением в силу поправок, отрегулировавших доначисление утильсбора за автомобили, которые ввозились в РФ из стран ЕАЭС.
Lada, несмотря на снижение продаж, продолжает оставаться самой популярной маркой на авторынке, занимая долю в 27,9% по итогам апреля текущего года. Среди иностранных брендов наиболее востребованным был Haval, автомобили которого в апреле разошлись тиражом в 12,925 тыс. экземпляров. На третьей позиции находится Chery (10,855 тыс. шт.), за которым расположились еще два "китайца" - Geely (6,664 тыс. шт.) и Changan (4,621 тыс. шт.). Шестое место занимает белорусский Belgee китайского происхождения с показателем 3,902 тыс. единиц. Далее следуют еще три марки из КНР: Jetour (3,165 тыс. шт.), Exeed (2,881 тыс. шт.) и Omoda (2,619 тыс. шт.). Замыкает "десятку" Solaris (2,298 тыс. шт.).
"Автостат" отмечает, что из десяти наиболее популярных брендов семь продемонстрировали в апреле отрицательную динамику. Наиболее сильной она была у Omoda, Changan и Geely, объем реализации которых упал год к году более чем на 40%. "В плюсе" оказались Jetour (+1,1%), Belgee (+29,9%) и Solaris (рост в 2,3 раза).
Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в РФ в апреле 2025 года (шт.)
|№
|Марка
|Апрель 2025г
|Апрель 2024г
|Изм.
|4 мес. 2025г
|4 мес. 2024г
|Изм.
|Доля, 4 мес.
|Доля, 4 мес.
|1
|Lada
|28 486
|42 270
|-32,6%
|105 764
|133 139
|-20,6%
|30,30%
|28,46%
|2
|Haval
|12 925
|14 586
|-11,4%
|44 110
|52 225
|-15,5%
|12,64%
|11,16%
|3
|Chery
|10 855
|12 866
|-15,6%
|36 612
|44 759
|-18,2%
|10,49%
|9,57%
|4
|Geely
|6 664
|11 479
|-41,9%
|23 116
|47 743
|-51,6%
|6,62%
|10,21%
|5
|Changan
|4 621
|8 437
|-45,2%
|17 913
|28 653
|-37,5%
|5,13%
|6,13%
|6
|Belgee
|3 902
|3 005
|+29,9%
|10 147
|7 265
|+39,7%
|2,91%
|1,55%
|7
|Jetour
|3 165
|3 131
|+1,1%
|9 211
|8 212
|+12,2%
|2,64%
|1,76%
|8
|Exeed
|2 881
|4 422
|-34,8%
|7 393
|15 265
|-51,6%
|2,12%
|3,26%
|9
|Omoda
|2 619
|4 819
|-45,7%
|9 132
|15 242
|-40,1%
|2,62%
|3,26%
|10
|Solaris
|2 298
|995
|131,0%
|6 311
|1 169
|+439,9%
|1,81%
|0,25%
|-
|ВСЕГО В РФ
|102 107
|137 049
|-25,5%
|349 041
|467 768
|-25,4%
|100,00%
|100,00%
Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta, которая в апреле была реализована в количестве 12,97 тыс. единиц - на 33,2% меньше, чем в том же месяце 2024 года. За ней располагается Lada Vesta, результат которой составил 7,099 тыс. шт. (-46,5%). Самой продаваемой иномаркой в апреле остался китайский Haval Jolion, который разошелся тиражом в 5,522 тыс. шт. (-9,7%). За ним следует китайский Chery Tiggo 7 Pro Max (4,129 тыс. шт.; -5,7%). Далее идут два вазовских внедорожника - Lada Niva Travel (3,127 тыс. шт.; -38%) и Lada Niva Legend (2,941 тыс. шт.; -34,7%). Кроме них в десятку вошли Geely Monjaro (2,71 тыс. шт.; -17,9%), Belgee X50 (2,705 тыс. шт.; -10%), Haval M6 (2,607 тыс. шт.; -19,4%) и Lada Largus (2,259 тыс. шт. против лишь 15 шт. годом ранее, когда производство модели еще не перезапустили).
Как отмечают в "Автостате", по итогам января-апреля 2025 года "в минусе" оказываются все перечисленные модели, кроме Lada Largus, продажи которой на низкой базе увеличились в 51 раз. Остальные же имеют снижение, наиболее сильное оно у Geely Monjaro - примерно вдвое.
Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в РФ в апреле 2025 года (шт.)
|№
|Модель
|Апрель 2025г
|Апрель 2024г
|Изм.
|4 мес. 2025г
|4 мес. 2024г
|Изм.
|Доля, 4 мес.
|Доля, 4 мес.
|1
|Lada Granta
|12 970
|19 425
|-33,2%
|44 606
|61 440
|-27,4%
|12,78%
|13,13%
|2
|Lada Vesta
|7 099
|13 276
|-46,5%
|30 456
|36 976
|-17,6%
|8,73%
|7,90%
|3
|Haval Jolion
|5 522
|6 112
|-9,7%
|17 397
|21 882
|-20,5%
|4,98%
|4,68%
|4
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|4 129
|4 379
|-5,7%
|15 201
|16 575
|-8,3%
|4,36%
|3,54%
|5
|Lada Niva Travel
|3 127
|5 044
|-38,0%
|11 771
|17 650
|-33,3%
|3,37%
|3,77%
|6
|Lada Niva Legend
|2 941
|4501
|-34,7%
|10 303
|16748
|-38,5%
|2,95%
|3,58%
|7
|Geely Monjaro
|2 710
|3 302
|-17,9%
|8 926
|16 959
|-47,4%
|2,56%
|3,63%
|8
|Belgee X50
|2 705
|3 005
|-10,0%
|6 318
|7 265
|-13,0%
|1,81%
|1,55%
|9
|Haval M6
|2 607
|3 235
|-19,4%
|8 718
|11 265
|-22,6%
|2,50%
|2,41%
|10
|Lada Largus VP
|2 259
|15
|+14960,0%
|8 398
|165
|+4989,7%
|2,41%
|0,04%
|-
|ВСЕГО В РФ
|102 107
|137 049
|-25,5%
|349 041
|467 768
|-25,4%
|100,00%
|100,00%