Продажи Lada в РФ в апреле просели на треть

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Совокупные продажи основных китайских игроков российского рынка новых легковых автомобилей в апреле 2025 года снизились в годовом выражении примерно на четверть, продажи Lada - просели почти на треть, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Минпромторг РФ накануне сообщал, что российский легковой авторынок в апреле составил 101,401 тыс. шт. (-25,5% г/г и +28,1% м/м). За январь-апрель 2025 года новых легковых автомобилей в РФ было продано 346,388 тыс. (-25,5%). "Автостат" приводит схожую оценку: апрель - 102,101 тыс. шт. (-25,5% г/г и +26,7% м/м), 4 месяца 2025 года - 349,041 (-25,4%).

Из данных агентства следует, что на десять самых продаваемых марок, включая Lada, восемь китайских брендов и собираемые в РФ автомобили Solaris, в совокупности пришлось 76,8% рынка (78,416 тыс. шт.), в том числе доля Lada составила 27,9%, а общая девяти других брендов, включая восемь "китайцев" - 48,9%. В абсолютных цифрах в прошлом месяце легковых автомобилей Lada, по оценке "Автостата", было реализовано 28,486 тыс. шт. (-32,6% г/г и +13,2% м/м), а общие продажи других участников рынка из топ-10 составили 49,93 тыс. шт. (-21,7% г/г и +35,2%). Продажи марок именно китайского происхождения, без учета Solaris, в апреле снизились год к году на 24,1%.

Просадка продаж год к году в апреле текущего года была обеспечена в том числе высокой прошлогодней базой как у Lada, так и у китайских иномарок. Всплеск реализации последних в первые месяцы весны 2024 года был связан, в частности, со вступлением в силу поправок, отрегулировавших доначисление утильсбора за автомобили, которые ввозились в РФ из стран ЕАЭС.

Lada, несмотря на снижение продаж, продолжает оставаться самой популярной маркой на авторынке, занимая долю в 27,9% по итогам апреля текущего года. Среди иностранных брендов наиболее востребованным был Haval, автомобили которого в апреле разошлись тиражом в 12,925 тыс. экземпляров. На третьей позиции находится Chery (10,855 тыс. шт.), за которым расположились еще два "китайца" - Geely (6,664 тыс. шт.) и Changan (4,621 тыс. шт.). Шестое место занимает белорусский Belgee китайского происхождения с показателем 3,902 тыс. единиц. Далее следуют еще три марки из КНР: Jetour (3,165 тыс. шт.), Exeed (2,881 тыс. шт.) и Omoda (2,619 тыс. шт.). Замыкает "десятку" Solaris (2,298 тыс. шт.).

"Автостат" отмечает, что из десяти наиболее популярных брендов семь продемонстрировали в апреле отрицательную динамику. Наиболее сильной она была у Omoda, Changan и Geely, объем реализации которых упал год к году более чем на 40%. "В плюсе" оказались Jetour (+1,1%), Belgee (+29,9%) и Solaris (рост в 2,3 раза).

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в РФ в апреле 2025 года (шт.)

№ Марка Апрель 2025г Апрель 2024г Изм. 4 мес. 2025г 4 мес. 2024г Изм. Доля, 4 мес. Доля, 4 мес. 1 Lada 28 486 42 270 -32,6% 105 764 133 139 -20,6% 30,30% 28,46% 2 Haval 12 925 14 586 -11,4% 44 110 52 225 -15,5% 12,64% 11,16% 3 Chery 10 855 12 866 -15,6% 36 612 44 759 -18,2% 10,49% 9,57% 4 Geely 6 664 11 479 -41,9% 23 116 47 743 -51,6% 6,62% 10,21% 5 Changan 4 621 8 437 -45,2% 17 913 28 653 -37,5% 5,13% 6,13% 6 Belgee 3 902 3 005 +29,9% 10 147 7 265 +39,7% 2,91% 1,55% 7 Jetour 3 165 3 131 +1,1% 9 211 8 212 +12,2% 2,64% 1,76% 8 Exeed 2 881 4 422 -34,8% 7 393 15 265 -51,6% 2,12% 3,26% 9 Omoda 2 619 4 819 -45,7% 9 132 15 242 -40,1% 2,62% 3,26% 10 Solaris 2 298 995 131,0% 6 311 1 169 +439,9% 1,81% 0,25% - ВСЕГО В РФ 102 107 137 049 -25,5% 349 041 467 768 -25,4% 100,00% 100,00%

Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta, которая в апреле была реализована в количестве 12,97 тыс. единиц - на 33,2% меньше, чем в том же месяце 2024 года. За ней располагается Lada Vesta, результат которой составил 7,099 тыс. шт. (-46,5%). Самой продаваемой иномаркой в апреле остался китайский Haval Jolion, который разошелся тиражом в 5,522 тыс. шт. (-9,7%). За ним следует китайский Chery Tiggo 7 Pro Max (4,129 тыс. шт.; -5,7%). Далее идут два вазовских внедорожника - Lada Niva Travel (3,127 тыс. шт.; -38%) и Lada Niva Legend (2,941 тыс. шт.; -34,7%). Кроме них в десятку вошли Geely Monjaro (2,71 тыс. шт.; -17,9%), Belgee X50 (2,705 тыс. шт.; -10%), Haval M6 (2,607 тыс. шт.; -19,4%) и Lada Largus (2,259 тыс. шт. против лишь 15 шт. годом ранее, когда производство модели еще не перезапустили).

Как отмечают в "Автостате", по итогам января-апреля 2025 года "в минусе" оказываются все перечисленные модели, кроме Lada Largus, продажи которой на низкой базе увеличились в 51 раз. Остальные же имеют снижение, наиболее сильное оно у Geely Monjaro - примерно вдвое.

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в РФ в апреле 2025 года (шт.)