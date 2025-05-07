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Продажи Lada в РФ в апреле просели на треть

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Совокупные продажи основных китайских игроков российского рынка новых легковых автомобилей в апреле 2025 года снизились в годовом выражении примерно на четверть, продажи Lada - просели почти на треть, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Минпромторг РФ накануне сообщал, что российский легковой авторынок в апреле составил 101,401 тыс. шт. (-25,5% г/г и +28,1% м/м). За январь-апрель 2025 года новых легковых автомобилей в РФ было продано 346,388 тыс. (-25,5%). "Автостат" приводит схожую оценку: апрель - 102,101 тыс. шт. (-25,5% г/г и +26,7% м/м), 4 месяца 2025 года - 349,041 (-25,4%).

Из данных агентства следует, что на десять самых продаваемых марок, включая Lada, восемь китайских брендов и собираемые в РФ автомобили Solaris, в совокупности пришлось 76,8% рынка (78,416 тыс. шт.), в том числе доля Lada составила 27,9%, а общая девяти других брендов, включая восемь "китайцев" - 48,9%. В абсолютных цифрах в прошлом месяце легковых автомобилей Lada, по оценке "Автостата", было реализовано 28,486 тыс. шт. (-32,6% г/г и +13,2% м/м), а общие продажи других участников рынка из топ-10 составили 49,93 тыс. шт. (-21,7% г/г и +35,2%). Продажи марок именно китайского происхождения, без учета Solaris, в апреле снизились год к году на 24,1%.

Просадка продаж год к году в апреле текущего года была обеспечена в том числе высокой прошлогодней базой как у Lada, так и у китайских иномарок. Всплеск реализации последних в первые месяцы весны 2024 года был связан, в частности, со вступлением в силу поправок, отрегулировавших доначисление утильсбора за автомобили, которые ввозились в РФ из стран ЕАЭС.

Lada, несмотря на снижение продаж, продолжает оставаться самой популярной маркой на авторынке, занимая долю в 27,9% по итогам апреля текущего года. Среди иностранных брендов наиболее востребованным был Haval, автомобили которого в апреле разошлись тиражом в 12,925 тыс. экземпляров. На третьей позиции находится Chery (10,855 тыс. шт.), за которым расположились еще два "китайца" - Geely (6,664 тыс. шт.) и Changan (4,621 тыс. шт.). Шестое место занимает белорусский Belgee китайского происхождения с показателем 3,902 тыс. единиц. Далее следуют еще три марки из КНР: Jetour (3,165 тыс. шт.), Exeed (2,881 тыс. шт.) и Omoda (2,619 тыс. шт.). Замыкает "десятку" Solaris (2,298 тыс. шт.).

"Автостат" отмечает, что из десяти наиболее популярных брендов семь продемонстрировали в апреле отрицательную динамику. Наиболее сильной она была у Omoda, Changan и Geely, объем реализации которых упал год к году более чем на 40%. "В плюсе" оказались Jetour (+1,1%), Belgee (+29,9%) и Solaris (рост в 2,3 раза).

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в РФ в апреле 2025 года (шт.)

МаркаАпрель 2025гАпрель 2024гИзм.4 мес. 2025г4 мес. 2024гИзм.Доля, 4 мес.Доля, 4 мес.
1Lada28 48642 270-32,6%105 764133 139-20,6%30,30%28,46%
2Haval12 92514 586-11,4%44 11052 225-15,5%12,64%11,16%
3Chery10 85512 866-15,6%36 61244 759-18,2%10,49%9,57%
4Geely6 66411 479-41,9%23 11647 743-51,6%6,62%10,21%
5Changan4 6218 437-45,2%17 91328 653-37,5%5,13%6,13%
6Belgee3 9023 005+29,9%10 1477 265+39,7%2,91%1,55%
7Jetour3 1653 131+1,1%9 2118 212+12,2%2,64%1,76%
8Exeed2 8814 422-34,8%7 39315 265-51,6%2,12%3,26%
9Omoda2 6194 819-45,7%9 13215 242-40,1%2,62%3,26%
10Solaris2 298995131,0%6 3111 169+439,9%1,81%0,25%
-ВСЕГО В РФ102 107137 049-25,5%349 041467 768-25,4%100,00%100,00%

Первенство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta, которая в апреле была реализована в количестве 12,97 тыс. единиц - на 33,2% меньше, чем в том же месяце 2024 года. За ней располагается Lada Vesta, результат которой составил 7,099 тыс. шт. (-46,5%). Самой продаваемой иномаркой в апреле остался китайский Haval Jolion, который разошелся тиражом в 5,522 тыс. шт. (-9,7%). За ним следует китайский Chery Tiggo 7 Pro Max (4,129 тыс. шт.; -5,7%). Далее идут два вазовских внедорожника - Lada Niva Travel (3,127 тыс. шт.; -38%) и Lada Niva Legend (2,941 тыс. шт.; -34,7%). Кроме них в десятку вошли Geely Monjaro (2,71 тыс. шт.; -17,9%), Belgee X50 (2,705 тыс. шт.; -10%), Haval M6 (2,607 тыс. шт.; -19,4%) и Lada Largus (2,259 тыс. шт. против лишь 15 шт. годом ранее, когда производство модели еще не перезапустили).

Как отмечают в "Автостате", по итогам января-апреля 2025 года "в минусе" оказываются все перечисленные модели, кроме Lada Largus, продажи которой на низкой базе увеличились в 51 раз. Остальные же имеют снижение, наиболее сильное оно у Geely Monjaro - примерно вдвое.

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей в РФ в апреле 2025 года (шт.)

МодельАпрель 2025гАпрель 2024гИзм.4 мес. 2025г4 мес. 2024гИзм.Доля, 4 мес.Доля, 4 мес.
1Lada Granta12 97019 425-33,2%44 60661 440-27,4%12,78%13,13%
2Lada Vesta7 09913 276-46,5%30 45636 976-17,6%8,73%7,90%
3Haval Jolion5 5226 112-9,7%17 39721 882-20,5%4,98%4,68%
4Chery Tiggo 7 Pro Max4 1294 379-5,7%15 20116 575-8,3%4,36%3,54%
5Lada Niva Travel3 1275 044-38,0%11 77117 650-33,3%3,37%3,77%
6Lada Niva Legend2 9414501-34,7%10 30316748-38,5%2,95%3,58%
7Geely Monjaro2 7103 302-17,9%8 92616 959-47,4%2,56%3,63%
8Belgee X502 7053 005-10,0%6 3187 265-13,0%1,81%1,55%
9Haval M62 6073 235-19,4%8 71811 265-22,6%2,50%2,41%
10Lada Largus VP2 25915+14960,0%8 398165+4989,7%2,41%0,04%
-ВСЕГО В РФ102 107137 049-25,5%349 041467 768-25,4%100,00%100,00%
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