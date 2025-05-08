Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Херсонской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Жительница Херсонской области погибла в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Днепрянах погибла мирная жительница - осколки снаряда оборвали ее жизнь на пороге собственного дома", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что артиллерийский обстрел Херсонской области ведется с утра четверга, под ударом - Новая Каховка и окрестные населенные пункты.