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Один человек погиб в результате обстрела ВСУ Херсонской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Жительница Херсонской области погибла в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Днепрянах погибла мирная жительница - осколки снаряда оборвали ее жизнь на пороге собственного дома", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что артиллерийский обстрел Херсонской области ведется с утра четверга, под ударом - Новая Каховка и окрестные населенные пункты.

Херсонская область Владимир Сальдо
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