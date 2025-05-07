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Ростехнадзор сообщил, что пожар на фабрике "Якутугля" сопровождался взрывом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ленское управление Ростехнадзора создало комиссию для технического расследования причин аварии на обогатительной фабрике "Нерюнгринская" ХК "Якутуголь" (крупнейший угледобытчик в Якутии, входит в "Мечел"), сообщило управление.

По его данным, на опасном производственном объекте II класса "Нерюнгринской" (склады готовой продукции) 7 мая произошел взрыв. В результате четыре работника "Якутугля" получили ожоги различной степени тяжести. Ранее сообщалось о пожаре на предприятии.

Комиссию возглавил и.о. заместителя руководителя управления Петр Жирохов. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте события.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), сообщает управление СКР по региону.

"Четверо работников получили термические ожоги головы, грудной клетки, конечностей, дыхательных путей. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии санитарным рейсом в Якутск", - говорится в сообщении.

Следователи изучают техническую и иную документацию, назначены экспертные исследования, проводится комплекс следственных действий.

АО "ХК "Якутуголь" временно остановило работу обогатительной фабрики "Нерюнгринская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Сроки возобновления работы уточняются.

В пресс-службе "Якутугля" ранее сообщили, что, по предварительным данным, на фабрике произошло возгорание метана на складе готовой продукции.

Площадь пожара составила около 300 кв. м.

"Якутуголь" является одной из крупнейших угледобывающих компаний России, объединяет разрезы "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительную фабрику и сервисные предприятия.

Нерюнгри Мечел Ростехнадзор СКР Якутия Якутуголь
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