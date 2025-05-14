"Якутуголь" "Мечела" ликвидирует последствия пожара на фабрике, сроков запуска пока нет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - АО "ХК "Якутуголь" (входит в группу "Мечел" ) проводит ликвидацию последствий после пожара на обогатительной фабрике "Нерюнгринская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Начались работы по ликвидации последствий. Информации по возобновлению работы фабрики пока нет", - сказал представитель компании.

Состояние здоровья пострадавших при пожаре "Якутуголь" держит на постоянном контроле.

"По решению врачей в случае необходимости транспортировки пострадавших из Якутского ожогового центра в специализированное медучреждение Москвы, "Якутуголь" готов организовать санрейс", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, утром 7 мая произошел пожар на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь". Его площадь составила около 300 кв. м. Пострадали четыре человека, один из них позднее скончался в больнице.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание метана.

Работа обогатительной фабрики "Нерюнгринская" временно приостановлена.