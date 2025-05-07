Минобороны уделяет особое внимание повышению боевых возможностей российской базы в Абхазии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Повышению боевых возможностей 7-й российской военной базы в Абхазии уделено особое внимание, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на переговорах с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа. Кадры встречи распространило российское военное ведомство.

"Важным элементом обеспечения региональной безопасности, безусловно, является 7-я российская военная база. Уделяем особое внимание повышению боевых возможностей и всестороннему обеспечению военнослужащих и членов их семей, - сказал Белоусов. - Республика Абхазия - наш надежный союзник в Закавказье. В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны".

"Оказываем Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил и подготовке военных кадров. В российских военных вузах на безвозмездной основе обучаются 200 ваших военнослужащих. Намерены и дальше активно развивать двустороннее взаимодействие", - отметил российский министр.

Он поблагодарил своего коллегу за участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ануа сказал, что Министерство обороны Абхазии высоко ценит вклад Министерства обороны и Генерального штаба ВС России в укрепление обороноспособности Абхазии, "повышение способностей наших вооруженных сил к совместным действиям с 7-й российской военной базой по обеспечению военной безопасности Абхазии и России в Закавказье".

По итогам переговоров стороны подписали межправительственное соглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в Абхазии.