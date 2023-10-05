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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Песков не комментирует сообщения о планах создать в Абхазии пункт базирования ВМФ РФ

Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Минобороны России

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Кремле отказались подтверждать информацию о планах по строительству российского постоянного пункта базирования российского военного флота в Абхазии, заявив, что этот вопрос находится в компетенции Минобороны.

"Я не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей находятся в компетенции министерства обороны", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Россия перевела часть своего Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, а также информацию о планах строительства пункта базирования ВМФ РФ в Абхазии.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью "Известиям" заявил, что в республике будет создан пункт постоянного базирования Военно-морского флота России.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии", - сказал он.

Бжания также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между странами будет продолжено, поскольку оно отвечает коренным интересам и Абхазии, и России.

Аслан Бжания ВМФ РФ Дмитрий Песков Абхазия
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