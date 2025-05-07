Временные ограничения в самарском аэропорту сняты

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения, введенные в среду вечером в АО "Международный аэропорт "Курумоч" (Самара, находится под управлением УК "Аэропорты регионов"), сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В самарском аэропорту "Курумоч" в 23:00 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил Кореняко.

Как сообщалось, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы с 21:30 (мск).