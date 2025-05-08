Поиск

"АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества

"АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества
Фото: пресс-служба "АЛРОСА"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества, сообщила в четверг компания.

Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,3 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии.

"На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события", - заявил генеральный директор "АЛРОСА" Павел Маринычев.

В апреле "АЛРОСА" презентовала самый большой из когда-либо ограненных в стране бриллиантов весом более 100 карат, огранка которого заняла более двух лет.

АЛРОСА Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское вырос за сутки на 50 см

Путин и Си Цзиньпин побеседовали перед началом переговоров с участием делегаций

Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

Си Цзиньпин отметил, что развитие отношений РФ и КНР способствуют процветанию двух стран

Авиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четверга

Авиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четверга

Путин заявил, что будет рад посетить Китай с официальным визитом

Почти 2,5 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах Сибири

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Аэропорт Новокузнецка возобновил работу

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву придаст мощный импульс сотрудничеству КНР и РФ

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву придаст мощный импульс сотрудничеству КНР и РФ
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана44 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6333 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });