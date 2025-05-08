"АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества

Фото: пресс-служба "АЛРОСА"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества, сообщила в четверг компания.

Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,3 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии.

"На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события", - заявил генеральный директор "АЛРОСА" Павел Маринычев.

В апреле "АЛРОСА" презентовала самый большой из когда-либо ограненных в стране бриллиантов весом более 100 карат, огранка которого заняла более двух лет.