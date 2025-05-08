РФ и КНР констатировали, что риск возникновения ядерного конфликта возрос

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай выразили озабоченность обострением взаимоотношений ядерных государств и констатировали, что риск возникновения ядерного конфликта возрос.

"Стороны с сожалением констатируют, что не все страны ядерной "пятерки" придерживаются таких подходов на практике. Стороны с озабоченностью отмечают, что на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств, доходящего в некоторых случаях до угрозы прямого военного столкновения, в стратегической сфере накопилась критическая масса проблем и вызовов, а риск возникновения ядерного конфликта возрос", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР о глобальной стратегической стабильности, принятом по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле.

В документе подчеркивается, что "государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность и глобальную стратегическую стабильность, следует отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", устранять противоречия путем равноправного диалога и взаимоуважительных консультаций, укреплять доверие во избежание опасных просчетов и воздерживаться от действий, создающих стратегические риски".