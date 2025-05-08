Россия и Китай продолжат укреплять военное и военно-техническое сотрудничество

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай продолжат укреплять военное и военно-техническое сотрудничество, расширять масштабы и географию совместных учений.

"Стороны продолжат укреплять военное и военно-техническое сотрудничество во благо народов России и Китая, а также глобальной и региональной безопасности", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в великой отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Стороны будут углублять взаимное доверие и взаимодействие между вооруженными силами, расширять масштабы и географию совместных учений, регулярно осуществлять совместные морские и воздушные патрулирования, развивать обмены и сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних форматов, выводя военное сотрудничество между Россией и Китаем на более высокий уровень", - также отмечается в заявлении.

Кроме того, Москва и Пекин "подтверждают, что тесные связи между вооруженными силами России и Китая имеют особое значение и способствуют повышению возможностей Сторон отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, эффективно противостоять традиционным и новым вызовам и угрозам".