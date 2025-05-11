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В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли женщина и двое мужчин

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Три человека погибли в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Голопристанском МО (муниципальном округе - ИФ) погибли двое мирных жителей (...), в городе Новая Каховка осколки снаряда унесли жизнь мужчины 1952 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в Голопристанском округе погиб житель села Новофедоровка 1978 года рождения, а также жительница села Рыбальче 1961 года рождения.

Кроме того, по данным Сальдо, сгорел жилой дом в поселке Днепряны, уничтожен легковой автомобиль в поселке Чаплинка, в селе Малая Лепетиха - разрушен жилой дом, повреждена крыша и окна еще одного жилого здания.

Херсонская область Владимир Сальдо
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