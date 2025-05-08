РФ и КНР будут взаимодействовать в вопросах профилактики и борьбы с инфекциями

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве между Роспотребнадзором и китайским Государственным управлением по контролю и профилактике заболеваний.

"Роспотребнадзор будет развивать сотрудничество с Китаем в области биологической безопасности, включая взаимодействие в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями и противодействия их трансграничному распространению. С этой целью в ходе текущего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию подписан Меморандум о сотрудничестве между Роспотребнадзором и недавно созданным Государственным управлением по контролю и профилактике заболеваний Китая", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, как заявили в Роспотребнадзоре, важным направлением взаимодействия стран "является совместная работа по снижению рисков распространения чумы, так как на границе России и Китая расположен природный очаг данного заболевания площадью около 8 тысяч квадратных километров. "До пандемии данная территория была совместно обследована, признаков эпизоотической активности не было. Данные исследования будут продолжены по решению сторон", - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что ввиду наличия протяженной границы, неуклонного роста товарооборота и пассажиропотока между двумя странами, российско-китайское взаимодействие в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения имеет важнейшее значение.