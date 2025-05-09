Путин и почти три десятка иностранных лидеров будут на трибунах Парада Победы в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и почти три десятка иностранных лидеров 9 мая примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Москве соберутся главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Президент Азербайджана отменил визит в Москву из-за мероприятий в стране, посвященных памяти его отца Гейдара Алиева, а глава Лаоса не прилетит, поскольку заболел тяжелой формой коронавируса, сообщил Ушаков днем позже.

Индия, Никарагуа, ЮАР будут представлены на высоком уровне.

Приглашены также генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Союзного государства России и Белоруссии, комиссии Африканского союза и президент Нового банка развития.

Кроме того, приглашения на парад получили главы всех аккредитованных в России диппредставительств, которых насчитывается свыше 150, и руководители оборонных ведомств из 34 стран.

По Красной площади пройдут парадные расчеты из тринадцати стран, в частности, из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также на параде планируется присутствие ветеранов из ряда зарубежных государств, в частности, Армении, Израиля, Монголии и США, и общественных деятелей, в том числе, Пьера де Голля (внук Шарля де Голля), известного французского бизнесмена Жиля Реми и первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека.

Торжественные мероприятия 9 мая начнутся с церемонии встречи Путиным глав иностранных делегаций. Затем они вместе пройдут на Красную площадь и займут места на трибунах. В 10 часов утра по традиции начнется военный парад.

Примерно в 11:15 запланировано совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, за которым последует совместное фотографирование, а ориентировочно в полдень начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.

На приеме Путин планирует пообщаться "на ногах" с теми из зарубежных руководителей, которые из-за ограниченного времени не смогут провести с президентом РФ отдельные встречи.

Ушаков подчеркнул, что "празднование 80-летия Великой Победы превращается в поистине крупнейшее международное мероприятие, и это - показатель растущего авторитета России в мире".

"Я бы в личном плане мог сравнить эти четыре рабочих майских дня с октябрьским саммитом БРИКС в Казани... Очень важно отметить, что, несмотря на по-прежнему враждебное отношение к России со стороны западных стран, мы весьма успешно проводим масштабные международные мероприятия на наших российских площадках", - добавил он.