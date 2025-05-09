Президент РФ в День Победы продолжит встречи с иностранными гостями

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День Победы продолжит марафон международных встреч.

После торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, президент РФ проведет пять встреч с иностранными гостями, приехавшими в Москву.

Сначала Путин пообщается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Ожидается, что они обсудят деятельность Бразилии в составе "Группы друзей мира на Украине", а также ситуацию на Украине в целом. Кроме того, на встрече будет обсуждаться взаимодействие в рамках БРИКС.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Бразилия является приоритетным партнером России в Латинской Америке и не так давно приняла эстафету председательства в БРИКС.

Затем Путин примет президента Египта Абдул-Фаттах Халила Ас-Сиси. На повестке дня данной встречи развитие многоплановых российско-египетских связей и реализация крупных совместных проектов, в том числе строительство в Египте первой атомной электростанции Эль-Дабаа и Российской промышленной зоны. Кроме того, Путин и Ас-Сиси обсудят международные и региональные проблемы, прежде всего, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кроме того, Путин пообщается с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Он добирался с большим трудом до Москвы, как и президент Сербии Александр Вучич. Сложности были связаны с тем, что страны Балтии закрыли свое пространство для самолетов глав государств, летящих в Россию на торжества по случаю Дня Победы.

Ожидается, что Путин и Фицо обсудят вопросы двустороннего характера, международную проблематику, а также ситуацию вокруг Украины.

"Нынешнее словацкое руководство и лично председатель правительства выступают за сохранение исторической правды о событиях Второй Мировой войны, о роли России в освобождении Словакии и Европы от нацизма, чтит память погибших воинов Красной Армии", - заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

9 мая Путин также пообщается с президентом Сербии Александром Вучичем, с которым он обсудит ряд двусторонних тем. Также планируется обмен мнениями по положению дел на Западных Балканах. Ожидается также обсуждение газовой тематики. Ранее президент Сербии заявлял, что рассчитывает на успешное завершение переговоров с российской стороной по новому газовому контракту в рамках визита в Москву.

Завершающей встречей в пятницу станет общение Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В первую очередь они планируют обсудить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее Ушаков отмечал, что 9 мая состоится официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей, в рамках которого у Путина будет возможность пообщаться "на ногах" и с другими иностранными лидерами.