Очный "Бессмертный полк" возвращается в Сибирь, салюты пройдут не везде

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Власти регионов Сибири запланировали очное прохождение "Бессмертного полка" в День Победы, во многих из них в прошлые годы акцию проводили в онлайн-формате.

Так, по данным правительства Новосибирской области, в столице региона мероприятия начнутся с раннего утра 9 мая. Запланированы церемония возложения цветов к бюсту первого трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Покрышкина, парад войск Новосибирского гарнизона, прохождение колоны "Бессмертного полка".

По окончании парада в центре Новосибирска состоится 78-я городская легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина, торжественный митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе "Монумент Славы", концертная программа на площади Ленина, фейерверк и артиллерийский салют.

Торжественное прохождение парадных подразделений в Красноярске, по данным краевых властей, начнется на Правобережье у мемориала "Красноярск - город трудовой доблести" по проспекту имени газеты "Красноярский рабочий". Там же состоится очное шествие "Бессмертного полка".

Кроме того, утром 9 мая на Центральной набережной в Красноярске состоится общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-летней годовщине Победы. В центре города на Театральной площади и Площади Мира запланированы концерты. Завершится торжественная программа праздничными салютами.

Акция "Бессмертный полк" в очном формате в Иркутской области 9 мая состоится в Иркутске и Ангарске, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что проведение шествия допустимо только при особом разрешении правоохранительных органов.

Губернатор добавил, что присоединиться к "Бессмертному полку" онлайн есть возможность у каждого. В большинстве муниципалитетов региона пройдут митинги.

В частности, 6 мая у мемориала "Вечный огонь" в Иркутске откроют памятный знак детям-узникам фашистских концлагерей, а 9 мая там состоится митинг в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте администрации города.

Праздничная программа в областном центре продолжится парадом с участием подразделений Минобороны РФ и силовых структур Иркутского гарнизона.

На параде Победы в Омске, который традиционно пройдет на Соборной площади, примет участие большее количество техники, чем обычно. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, в парадном шествии будет представлена как техника времен Великой Отечественной войны, так и современная. От проведения праздничного салюта региональные власти отказались.

"Бессмертный полк" в Омске пройдет в очном формате. Ранее глава региона Виталий Хоценко сообщил, что соответствующее решение было принято после консультаций с ветеранами, представителями правоохранительных структур, а также в ответ на многочисленные обращения жителей. По его убеждению, такой формат позволит омичам в полной мере выразить уважение к подвигу своих предков-фронтовиков. Параллельно с основным шествием "Бессмертного полка" по акватории Иртыша пройдет традиционная парусная регата с портретами ветеранов и состоится мотопробег.

По данным правительства Тувы, акция "Бессмертный полк" пройдет в столице республики Кызыле в очном формате впервые с начала пандемии коронавируса. Ожидается существенное увеличение числа участников, поскольку вместе с потомками героев Великой Отечественной войны к шествию выразили желание присоединиться бойцы локальных войн и их родные, а также близкие участников специальной военной операции.

В пресс-службе правительства Тувы "Интерфаксу" уточнили, что в текущем году День Победы в Кызыле украсит и праздничный салют.

В Алтайском крае к Дню Победы приурочено 1,9 тыс. памятных мероприятий, сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Виктор Томенко. В Барнауле состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона, после которого по центру города проедут ретроавтомобили военного времени и начнется движение "Бессмертного полка".

На центральном проспекте Барнаула состоится краевой легкоатлетический пробег "Кольцо Победы", в котором ежегодно принимают участие несколько тысяч человек. На площади Сахарова будет проходить большая концертная программа, которая завершится праздничным фейерверком.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет и в столице Республики Алтай Горно-Алтайске. Вслед за ним состоится торжественный парад и праздничная программа - выставки детской художественной школы, городских библиотек и военно-патриотических клубов. Накануне Дня Победы, 8 мая, в комплексе "Гора Комсомольская" состоится историческая реконструкция "Взятие Рейхстага", а в Горно-Алтайске - легкоатлетическая эстафета "Бежим к Победе".

В Томске, по данным властей города, впервые с 2022 года запустят салют в День Победы. Фейерверк запустят с четырех барж, стоящих на реке Томь. "Бессмертный полк" запланирован в очном формате.

Как сообщает правительство Кузбасса, во всех муниципалитетах области акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате. В этом году к участию приглашаются и члены семей участников СВО, которые также могут пройти в колонне с их фотографиями.

Главный региональный Парад Победы пройдет в Кемерове, его традиционно возглавит танк Т-34, принимавший участие в сражениях. В этом году впервые в параде также примет участие и танк Т-70, участвовавший в боях. Ранее он был частью колонны на Красной площади. Завершит День Победы фейерверк за Московской площадью.

В Хакасии, согласно сообщению в телеграм-канале главы республики Валентина Коновалова, "Бессмертный полк" также пройдет в очном формате. В программе мероприятий в День Победы праздничный салют не указан, праздничную программу венчает городская общественная акция "Свеча памяти".