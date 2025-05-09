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Главный парад войск Восточного военного округа прошел в Хабаровске

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Регионы Дальнего Востока отмечают 80-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне военными парадами и акцией "Бессмертный полк", передают корреспонденты "Интерфакса" в пятницу.

В Петропавловске-Камчатском торжественным маршем по главной площади прошли военнослужащие Войск и сил на Северо-Востоке России. Для гостей праздника организовано театрализованное представление с реконструкцией событий 1941-1945 годов "И все-таки мы победили!". После трехлетнего перерыва в краевой столице прошло шествие "Бессмертного полка".

В Южно-Сахалинске в параде приняли участие 18 парадных расчетов и боевая техника. По традиции механизированную колонну возглавила легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии "Катюша". Зрители также увидели реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", зенитно-ракетные системы "С-400ПС", артиллерийские установки "Гиацинт-Б", бронированные разведывательно-дозорные машины и бронетранспортеры БТР-80, береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион", машины станции мощных шумовых помех "СПН-4".

Главный парад войск Восточного военного округа состоялся в Хабаровске. Командовал парадом временно исполняющий обязанности начальника штаба ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал военный парад кавалер трех орденов Мужества временно исполняющий обязанности командующего войсками округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.

По площади имени Ленина торжественным маршем прошли рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула, которая пронесла копии штандартов фронтов, парадные расчеты в форме участников парада Победы 1945 года, парадные расчеты офицеров от управления ВВО, а также от объединения ВВС и ПВО и других силовых структур. Впервые в параде приняли участие курсанты единственного на Дальнем Востоке межвузовского военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения.

Всего в параде приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и свыше 140 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Масштабный парад в честь Дня Победы прошел и во Владивостоке, где располагается штаб Тихоокеанского флота. С утра горожане и гости увидели шествие военнослужащих и проезд военной техники. Также по главным улицам города прошли участники акции "Бессмертный полк".

После парада на центральной площади начался концерт, на котором выступили приморские артисты и исполнители. Гвоздем программы выступил творческий коллектив Мангёндэского дворца школьников из КНДР.

На площади также были представлены выставки от Приморского государственного архива, мультимедийного парка "Россия - Моя история", музеев Тихоокеанского флота и Арсеньева. Также для горожан были организованы мастер-классы, лекции и фотозоны.

В Белогорске Амурской области, где располагается штаб общевойсковой армии ВВО, механизированную колонну возглавили легендарные танк Т-34-85 и гвардейский реактивный миномет БМ-13 "Катюша". За ними прошли танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, авторазливочные станции АРС-14КМ, гусеничные вездеходы "Алеут". Замыкала шествие техника, которая впервые задействовалась в параде Победы: легкие тактические квадроциклы ЦФ-500, мотовездеходы "Десерт Кросс 1000" и новейшие легкие тактические вездеходы "Ерофей".

В праздничном шествии приняли участие около 1 тыс. военнослужащих Амурского общевойскового объединения ВВО, 300 юнармейцев школ города и около 220 единиц военной техники.

В Бурятии впервые в составе техники пройдет комплекс сбора и обработки данных "УКСОД-Т" подразделений радиационной, химической и биологической защиты на базе машины повышенной проходимости "Тигр".

В ряде городов Дальнего Востока вечером прозвучат залпы артиллерийского салюта.

Хабаровск Восточный военный округ
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