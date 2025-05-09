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Росгвардия публикует архивы о ликвидации бандформирований УПА в "Черном лесу" в Прикарпатье в 1944 году

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Почти 400 участников экстремистской и запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА) были ликвидированы, более 300 задержаны органами НКВД в результате двух масштабных операций по ликвидации бандподполья в так называемом "Черном лесу" в Станиславской области (сейчас - Ивано-Франковской) УССР в 1944 году, следует из архивных документов Росгвардии, предоставленных "Интерфаксу".

"Черным лесом" назывались лесные массивы юго-западнее Станислава, их площадь превышала несколько сот квадратных километров. При этом большинство дорог в этом районе были едва проходимы для гужевого транспорта, мосты через многочисленные реки и овраги почти отсутствовали.

Бандгруппы УПА использовали лесной массив для укрытия, в то время как проживали многие из них в ближайших к лесам населенных пунктах, а также создавали в них склады оружия.

"По данным органов НКВД в лесных массивах под названием "Черный лес" и населенных пунктах западнее и юго-западнее города Станислав действовали крупные банды "УПА" общей численностью до 5-7 тыс. человек с наличием сильного вооружения", - говорится в архивном описании операций. Позднее, уже после успешного завершения операции было установлено, что численность формирований не превышала 2 тыс человек.
Для ликвидации бандформирований была создана группа войск НКВД численностью в 4 306 человек.

"Задачу по ликвидации банд в "Черном лесу" в связи с недостаточным количеством привлекаемых сил, план предусматривает в две операции",- говорится в документах.

На первом этапе войска НКВД планировали в течение 13 и 14 сентября 1944 года прочесать северную часть лесных массивов, а на втором, который прошел 16-17 сентября - южную. Также план операции предполагал создание и выставление заслонов.

Первые боестолкновения начались ночью 13 сентября. Банды, находившиеся в лесу, "под прикрытием небольших групп отходили в юго-западном направлении, избегая боя", отмечается в материалах. В ходе первого этапа операции были ликвидированы 227 участников формирований УПА, 118 задержаны, уничтожено 8 лагерей-стоянок. Согласно документам, в некоторых случаях бандитам удавалось покинуть лесной массив по одному или небольшими группами, но большая часть не смогла выйти из окружения.

Погибших среди войск НКВД не было, ранения получили 9 человек.

Второй этап операции начался 15 сентября, поскольку нельзя было допускать выхода оставшихся бандгрупп в западном направлении. Заслоны НКВД были выставлены на 10 часов раньше установленного первоначальным планом времени.

В течение дня произошло несколько боестолкновений, в том числе и в деревнях рядом с лесными массивами.

Однако основные силы НКВД во время прочесывания леса в бои не вступили. К исходу 17 сентября второй этап операции завершился. По его результатам, было уничтожено 131 участник бандгрупп, задержаны 112 человек, ликвидирован 1 лагерь боевиков.

Ранения получили 2 советских военнослужащих.

По итогам операции было установлено, что число участников бандгрупп в лесах не превышало 1.5-2 тыс. человек. При этом, согласно материалам, несмотря на хорошее оснащение и знание местности, бандформирования старались уклониться от прямых боев, прикрываясь мелкими группами, отойти. Операция также показала, что участники формирований получали информацию от местного населения.

"Таким образом рассеяна легенда о неприступности "Черного леса" и о наличии в лесу крупных регулярных частей немцев и банд с танками и бронемашинами" - говорится в документе.

В результате операции был нанесен серьезный удар по бандформированиям и их материальной базе, разгромлены лагеря-стоянки, обнаружены склады оружия, ликвидирована подпольная типография.

Кроме того, фиксировалось поступление призывного контингента из окружающих населенных пунктов, а местные органы НКВД получили много материалов о функционировании бандподполья.

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