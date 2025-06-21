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Минобороны России опубликовало архивные документы о первых днях ВОВ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство открыло новый мультимедийный проект о первых днях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, основанный на редких документах из фондов Центрального архива министерства обороны РФ, сообщило Минобороны России.

"На сайте военного ведомства опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, телеграммы, разведсводки, боевые донесения фронтов, личные дела участников кровопролитных боёв первых дней войны и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности", - сказано в сообщении.

Среди опубликованных документов, в частности, разведывательные сводки штабов групп армий "Север", "Центр", "Юг" вермахта от 22 июня 1941 года.

В одной из этих сводок, в частности, говорится: "Преодолев сопротивление противника, группа армий "Север" по всему фронту перешла границу и углубилась на территорию противника приблизительно на 30 км. В полосе действий группы армий "Север" исчерпывающего представления о дислокации противника не имеется. По достоверным данным, его крупные силы должны были выдвинуться уже 2-3 дня тому назад. Однако воздушная разведка не обнаружила значительных передвижений или сосредоточений противника. (...) Оправившись от шока, вызванного внезапным нападением, противник усиливает сопротивление".

Минобороны ВОВ
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