Путин заявил, что Россия всегда будет борцом с нацизмом

Фото: Илья Питалев/фотохост-агентство РИА Новости

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия всегда будет бороться против нацизма, и правда на ее стороне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных разрушительный идей. Правда и справедливость на нашей стороне", - заявил Путин, выступая на Параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", - отметил Путин.

Россия помнит уроки Второй Мировой войны и никогда не согласится с попытками исказить историю, сказал он.

"Мы помним уроки Второй Мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг - отстаивать честь бойцов и командиров Красной Армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами", - заявил Путин.

Народ России всегда будет опираться на свое единство в мирных и военных делах и решении задач во имя страны, сказал президент РФ.