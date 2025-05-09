Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через своих помощников

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-летия окончания Второй Мировой войны, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", - сказал он в интервью "Первому каналу".

"Это были теплые слова, взаимные поздравления с общим великим праздником", - отметил Ушаков.