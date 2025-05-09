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Президент РФ заявил, что страна высоко ценит вклад солдат союзнических армий в победу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия высоко ценит вклад союзнических армий в общую борьбу и победу над нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая парад в честь 80-летия Победы на Красной площади в Москве в пятницу.

"Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал Путин.

По его словам, разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира совершился общими усилиями стран Объединенных Наций.

"Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу", - подчеркнул президент.

Владимир Путин
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