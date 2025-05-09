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Путин пообщался с военными из КНДР после парада Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после парада на Красной площади пообщался с военными из КНДР.

Кадры общения показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

В параде приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны и других российских силовых ведомств - ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств.

По данным Минобороны РФ, более 1,5 тыс. военнослужащих парадных расчетов - участники специальной военной операции.

В состав механизированной колонны вошли 183 единицы военной техники. В составе колонны, в частности, была бронетехника, пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс", системы ПВО С-400.

По Красной площади прошли бронеавтомобили "Тигр-М" и "ВПК-Урал", танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-82А и перспективный колесный бронетранспортер на платформе "Бумеранг".

Впервые в параде на Красной площади приняли участие боевая разведывательная машина БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы "Гиацинт-К", "Мальва" на колёсном базовом шасси, беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань".

В воздушной части парада были задействованы истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Владимир Путин КНДР
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