Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Фото: Григорий Сысоев/фотохост-агентство РИА Новости

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вместе с главами делегаций, прибывшими в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, после парада возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Вместе с главой российского государства в церемонии приняли участие, в частности, руководители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Египта, КНР, Сербии, Словакии.

Всего на параде присутствовали 29 иностранных делегаций.

После этого участники церемонии отправятся на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.

Покидая Александровский сад вместе с другими гостями, Путин "на ногах" пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.