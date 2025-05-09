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Путин поблагодарил глав иностранных государств за решение посетить Москву 9 мая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе официального приема в Кремле по случаю Дня Победы поднял тост за торжество правды и справедливости.

"Поздравляю вас с Днем Победы! Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов!" - сказал Путин, выступая на официальном приеме в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.

Он поблагодарил присутствующих на приеме глав иностранных государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций. "Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника", - сказал Путин.

"Считаю важным, что сегодня мы вместе отмечаем годовщину Великой Победы, вспоминаем тех, кто отдал все свои силы ради свободы родной страны и всего мира, жертвовал собой во имя спасения человечества", - подчеркнул президент РФ.

По его мнению, такая солидарность является примером, имеющим непреходящую ценность. "Этот пример особенно важен для нас сейчас, когда вновь остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность, на саму возможность следовать историческим, культурным, духовным традициям своих предков, созидать систему безопасности и международных отношений на принципах подлинного равноправия и уважения взаимных интересов", - заявил Путин.

Владимир Путин
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