Два человека ранены при атаке дрона по зданию правительства Белгородской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные ударили беспилотником самолетного типа по зданию правительства Белгородской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. В данный момент он находится в госпитале", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

" Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц (...) У него сотрясение и акубаротравма (травма в результате действия акустической взрывной волны - ИФ). Лечение он продолжит амбулаторно", - сообщил Гладков.