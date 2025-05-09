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Два человека ранены при атаке дрона по зданию правительства Белгородской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные ударили беспилотником самолетного типа по зданию правительства Белгородской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Слепое осколочное ранение бедра получил сотрудник Росгвардии. В данный момент он находится в госпитале", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

" Также в момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Александрович Лоренц (...) У него сотрясение и акубаротравма (травма в результате действия акустической взрывной волны - ИФ). Лечение он продолжит амбулаторно", - сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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