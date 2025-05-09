РФ будет представлена на интронизации Льва ХIV

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия будет представлена на интронизации папы римского Льва ХIV, кандидатура участника будет определена, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу.

"Кто-то поедет, я думаю. Мы поздравили сразу (нового понтифика), сейчас подберем кандидатуру. Сейчас такая суматоха, но подберем", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли Россия представлена на интронизации.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил поздравления новому папе римскому Льву ХIV.

По итогам конклава в Ватикане 8 мая папой римским был избран кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший себе имя Лев XIV.