РФ будет представлена на интронизации Льва ХIV
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Россия будет представлена на интронизации папы римского Льва ХIV, кандидатура участника будет определена, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу.
"Кто-то поедет, я думаю. Мы поздравили сразу (нового понтифика), сейчас подберем кандидатуру. Сейчас такая суматоха, но подберем", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли Россия представлена на интронизации.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин направил поздравления новому папе римскому Льву ХIV.
По итогам конклава в Ватикане 8 мая папой римским был избран кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший себе имя Лев XIV.